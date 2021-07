Orbán sfida l’Ue con un referendum sulla legge anti Lgbt: «Fermeremo Bruxelles come facemmo sui migranti» – Il video (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il primo ministro ungherese Viktor Orbán, con un video pubblicato su Facebook, ha annunciato che convocherà un referendum sulla legge anti-Lgbtq+, approvata lo scorso giugno dall’esecutivo ungherese. Una legge che, tra le altre cose, equipara l’omosessualità alla pedofilia ed è stata ampiamente criticata dall’Unione Europea, a causa della violazione dell’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali, che sancisce che la «stigmatizzazione delle persone Lgbtq+ costituisce una chiara violazione del loro diritto fondamentale alla dignità, ... Leggi su open.online (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il primo ministro ungherese Viktor, con unpubblicato su Facebook, ha annunciato che convocherà unq+, approvata lo scorso giugno dall’esecutivo ungherese. Unache, tra le altre cose, equipara l’omosessualità alla pedofilia ed è stata ampiamente criticata dall’Unione Europea, a causa della violazione dell’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali, che sancisce che la «stigmatizzazione delle personeq+ costituisce una chiara violazione del loro diritto fondamentale alla dignità, ...

