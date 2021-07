Operazione Bad Drink | limoncello e amari prodotti con alcol per gel anti-covid

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiPerquisizioni e sequestri di disinfetteddenaturato di origine estera, e di ingenti confezioni di vini e champagne e di olio evo adulterati, sono stati effettuati dalla Guardia di Finanza di Napoli nell’ambito dell’indagine “Bad” coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, che ha scoperto l’illecito utilizzo, per la produzione di bevandeiche come limoncelli e, didestinato a fini industriali e di sanificazione, con un concreto rischio per la salute dei consumatori; nel ...

La Guardia di Finanza di Napoli, nell'ambito dell'indagine denominata 'Drink', ha avviato una serie di perquisizioni e sequestri, arrivando a scoprire l'utilizzo ...per produrre liquori L',......repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Mipaaf (ICQRF) e la Guardia di Finanza di Napoli ieri hanno effettuato perquisizioni e sequestri di prodotti alcolici nell'ambito dell'...Il prodotto disinfettante importato dall'estero e usato per la produzione di bevande alcoliche. Scoperti in tipografie etichette contraffatte. Sequestrate confezioni di champagne e liquori ...A Salerno 20 persone sono indagate: producevano limoncelli e amari partendo dall'alcol utilizzato per realizzare il gel disinfettante anti Covid.