Oms | Chi pensa sia finita vive nel paradiso degli sciocchi Tragica nuova ondata

(Di mercoledì 21 luglio 2021) “Chiunque pensi che la pandemia” di Covid-19 “sia, perché dove risiede ènel”. Lo ha affermato a Tokyo il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, nel suo intervento alla 138esima sessione del Comitato olimpico internazionale (Cio). “I vaccini sono strumenti potenti ed essenziali. Ma il mondo non li ha usati bene”, ha ribadito il Dg Oms, tornando a denunciare il protrarsi di una sostanziale iniquità vaccinale. Anche per queste disuguaglianze nell’immunizzazione della popolazione mondiale, “a ...

"Chiunque pensi sia finita, +12% casi in una settimana e dopo 2 mesi stop calo decessi" "Chiunque pensi ...Lo ha affermato a Tokyo il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità ()...Questo rispetto asi limita a fumare o a bere. Di tutti i tumori alcool correlati circa il 77% sono stati sviluppati da uomini, mentre solo il 23% da donne. L'da sempre sostiene che una ...A due giorni dalla cerimonia inaugurale, Tokyo 2020 è già partita con il prologo delle sue gare e a dare il via sono state le atlete del softball, in un luogo altamente simbolico per il Giappone, Fuku ...Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità, ha parlato dell'obiettivo principale riguardo le vaccinazioni.