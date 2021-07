Olio Campania Igp, parere favorevole Mipaaf (Di mercoledì 21 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha respinto l’opposizione presentata contro il riconoscimento dell’IGP Olio Campania. Un risultato positivo che ha visto il forte impegno in prima linea della federazione regionale della Coldiretti Campania. Il Mipaaf, pertanto, ha espresso un definitivo parere favorevole alla registrazione dell’IGP, introducendo solo una modifica al disciplinare, chiesta dalla stessa Coldiretti Campania, tesa a rafforzare l’origine esclusiva delle olive dal territorio regionale. Una grande ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 21 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha respinto l’opposizione presentata contro il riconoscimento dell’IGP. Un risultato positivo che ha visto il forte impegno in prima linea della federazione regionale della Coldiretti. Il, pertanto, ha espresso un definitivoalla registrazione dell’IGP, introducendo solo una modifica al disciplinare, chiesta dalla stessa Coldiretti, tesa a rafforzare l’origine esclusiva delle olive dal territorio regionale. Una grande ...

