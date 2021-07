Olimpiadi | Vitali basket | ‘Non siamo a Tokyo in vacanza | vogliamo fare qualcosa di importante’

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 21 luglio 2021), 21 lug. (Adnkronos) – “La prima partita del torneo olimpico dicon la Germania? Non ci aspettiamo nessuna partita facile, sarà una grande emozione, mapronti a godercela e a dare tutto quello che abbiamo, con umiltà e fame, come fatto in Serbia e con la voglia didi importante”. Lo ha detto la guardia azzurra Micheleall’Adnkronos sull’esordio nel torneo didi2020 della nazionale azzurra di Meo Sacchetti. “Gli Usa favoriti per l’Oro? Ce ne sono tante di squadre favorite, Argentina, Australia, Francia, ...