Olimpiadi | Toscana ed Emilia-Romagna rilanciano candidatura per ospitare edizione 2036

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Archiviata l’2032, con il Cio che ha annunciato Brisbane come sede,edhanno già annunciato di puntare allaper l’deldelleestive. “Siamo contenti per il risultato dell’Australia, ma non ci arrendiamo. Dopo Stati Uniti e Oceania è molto probabile che letornino in Europa e come Regionee città di Firenze intendiamo andare avanti con tenacia e lavorare a unaper il”, spiega il sindaco di ...

Advertising

sportface2016 : #Olimpiadi, #Toscana ed #EmiliaRomagna rilanciano la candidatura per ospitare l'edizione del 2036 - toscananotizie : #Olimpiadi e #Paralimpiadi #Tokyo2020, sul sito della #Regione una pagina dedicata alla spedizione toscana ??… - infoitsport : La Toscana celebra i suoi atleti e le sue atlete: in 37 alle Olimpiadi di Tokyo - NewsToscana : #Olimpiadi e Paralimpiadi, sul sito della Regione una pagina dedicata alla spedizione toscana… - tgregione : Olimpiadi e Paralimpiadi, sul sito della Regione una pagina dedicata alla spedizione toscana -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi Toscana

Toscana Notizie

"Siamo contenti per il risultato dell'Australia ma non ci arrendiamo: dopo Stati Uniti e Oceania è molto probabile che letornino in Europa e come Regionee città di Firenze ...Mancano solo due giorni alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Tokyo . 38 gli atleti in partenza dalla: 29 parteciperanno allee 8 alle Paralimpiadi. I giochi olimpici inizieranno venerdì 23 Luglio e si chiuderanno l'8 Agosto. Le Paralimpiadi invece si terranno dal 24 Agosto al 5 ...Il presidente della Regione Eugenio Giani e il sindaco Dario Nardella intervengono sull’assegnazione delle Olimpiadi 2032 a Brisbane ...Lle Olimpiadi 2032 si terranno a Brisbane, in Australia. Le istituzioni toscane avevano nei mesi scorsi portato avanti la candidatura delle olimpiadi tra Firenze e Bologna. Dopo l'annuncio ecco le par ...