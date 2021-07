Olimpiadi | Tortu | ' staffetta la mia gara preferita perché si fa squadra'

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Roma, 21 lug. - (Adnkronos) - "Laè unaimprevedibile, infatti forse è la mialasci da parte tutte rivalità che coltivi durante l'anno ed è il momento in cui si fa davvero. Ho giocato a calcio e basket per tanti anni è quindi è un bel modo per vivere qualcosa che non vivo più”. Lo sprinter azzurro Filippoè pronto per la doppia sfida di Tokyo e si racconta a Sky Sport. Le aspettative per il 23enne milanese sono alte. Soprattutto nella. "L'obiettivo è quello di arrivare in finale, possiamo farlo. ...

... ovvero Gianmarco Tamberi , Filippo, Leonardo Fabbri e Zane Weir , insieme ad altri ... Altre partenze sono in calendario nei giorni successivi, in base all'ingresso in gara alle. Per ......- Quadarella - Pilato ai protagonisti dell'atletica azzurra come i due sprinter Jacobs e. In ... Leggi i commenti: tutte le notizie Gasport 21 luglio 2021Una delle cose più belle dello sport è che fa stare bene non solo chi lo pratica, ma anche chi lo segue. Per questo motivo Fastweb supporta il podcast “Italia Team Stories”, il progetto che dà voce ag ...Nel bagaglio c’è tanta concentrazione e altrettanta emozione. Sullo smartphone l’app per il tracciamento e i risultati dei tamponi, in un’Olimpiade che fa di tutto per fronteggiare il contagio. E per ...