Olimpiadi Tokyo | Paola Egonu portabandiera del CIO alla Cerimonia d’Apertura Chi saranno gli altri 7 alfieri?

Paola Egonu sarà una degli 8 portabandiera del CIO. alla pallavolista spetterà l'onore di condurre il vessillo a cinque cerchi in occasione della Cerimonia d'Apertura delle Olimpiadi di Tokyo 2021, in programma venerdì 23 luglio (ore 13.00). La stella della Nazionale Italiana di volley sarà affiancata da altre sette stelle dello sport mondiale, scelte dal Comitato Olimpico Internazionale ma non ancora svelate. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare la comunicazione ufficiale da parte del massimo organo sportivo internazionale su chi ...

