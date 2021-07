Olimpiadi: tiro a volo, britannica Hill positiva al Covid e salta i Giochi (Di mercoledì 21 luglio 2021) Tokyo, 21 lug. - (Adnkronos) - La britannica Amber Hill, avversaria delle azzurre Diana Bacosi e Chiara Cainero per l'oro nello skeet e numero 1 del ranking, è risultata positiva al test Covid prima della partenza per Tokyo e dovrà rinunciare ai Giochi. Lo ha annunciato la stessa 23enne inglese con un post su Instagram: “Non ci sono parole per descrivere come mi sento in questo momento. Dopo cinque anni di allenamenti e preparazione, sono assolutamente devastata”. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 luglio 2021) Tokyo, 21 lug. - (Adnkronos) - LaAmber, avversaria delle azzurre Diana Bacosi e Chiara Cainero per l'oro nello skeet e numero 1 del ranking, è risultataal testprima della partenza per Tokyo e dovrà rinunciare ai. Lo ha annunciato la stessa 23enne inglese con un post su Instagram: “Non ci sono parole per descrivere come mi sento in questo momento. Dopo cinque anni di allenamenti e preparazione, sono assolutamente devastata”.

Advertising

TV7Benevento : Olimpiadi: tiro a volo, britannica Hill positiva al Covid e salta i Giochi... - scuccimatte : RT @gippu1: 17) 2004-2008: i due ori buttati nella spazzatura dall'americano Matt Emmons in due Olimpiadi consecutive, ad Atene sparando ne… - accio_biscotton : non vedo l'ora che inizino le olimpiadi giuro che mi metto a commentare pure il tiro al piattello alle quattro di notte - RenatoMaiaron : Stanno per iniziare le Olimpiadi, tra le discipline olimpiche c’è anche il tiro, la lega a modo suo ha deciso di ce… - Alessan13401468 : @Fabius039 @DarioPuppo Perché deve stare tutto nella pausa olimpica di antica memoria, dipendesse da me depennere… -