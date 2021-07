Olimpiadi: tennis, Djokovic arrivato a Tokyo (Di mercoledì 21 luglio 2021) Tokyo, 21 lug. - (Adnkronos) - Il numero uno al mondo del tennis Novak Djokovic è arrivato a Tokyo. Il campione di Wimbledon è sbarcato nelle scorse ore in Giappone, come testimoniato dall'account Instagram del Team Serbia nelle sue "stories". Il 34enne di Belgrado è alla caccia della medaglia d'oro olimpica che gli permetterebbe di inseguire il sogno del Golden Slam. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 luglio 2021), 21 lug. - (Adnkronos) - Il numero uno al mondo delNovak. Il campione di Wimbledon è sbarcato nelle scorse ore in Giappone, come testimoniato dall'account Instagram del Team Serbia nelle sue "stories". Il 34enne di Belgrado è alla caccia della medaglia d'oro olimpica che gli permetterebbe di inseguire il sogno del Golden Slam.

