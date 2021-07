**Olimpiadi: Sylla, ‘sto bene, sarò pronta per la prima sfida con la Russia’** (Di mercoledì 21 luglio 2021) Tokyo, 21 lug. (Adnkronos) – “Sto bene, sto facendo terapia. La caviglia sta recuperando in fretta, sono serena, c’è un po’ il dispiacere di non essere al 100%, ma non temo assolutamente di non essere pronta per la prima sfida delle Olimpiadi con la Russia, sto lavorando per fare in modo di essere al massimo possibile”. La capitana della nazionale femminile di pallavolo Miriam Sylla parla da Tokyo all’Adnkronos delle sue condizioni fisiche dopo l’infortunio alla caviglia contro la Serbia. Per la Sylla sarà un’Olimpiade da capitano. “Ho pensato anche a questo ma è un fatto che passa in ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 21 luglio 2021) Tokyo, 21 lug. (Adnkronos) – “Sto, sto facendo terapia. La caviglia sta recuperando in fretta, sono serena, c’è un po’ il dispiacere di non essere al 100%, ma non temo assolutamente di non essereper ladelle Olimpiadi con la Russia, sto lavorando per fare in modo di essere al massimo possibile”. La capitana della nazionale femminile di pallavolo Miriamparla da Tokyo all’Adnkronos delle sue condizioni fisiche dopo l’infortunio alla caviglia contro la Serbia. Per lasarà un’Olimpiade da capitano. “Ho pensato anche a questo ma è un fatto che passa in ...

