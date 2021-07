Olimpiadi: Sylla, ‘orgogliosa di Egonu portabandiera olimpica, ci rappresenta tutte’ (Di mercoledì 21 luglio 2021) Tokyo, 21 lug. (Adnkronos) – (dall’inviato Emanuele Rizzi) – “Paola Egonu portabandiera olimpica? Sono orgogliosissima per Paola, appena saputo le ho detto, come prima reazione, ‘ma così non sfili con me…’. C’è un legame molto forte tra di noi. Subito dopo è subentrato l’orgoglio. rappresenta tutte noi e il fatto che sia lei a farlo è il massimo dell’espressione. Mi emozionerò anche solo vedendola. Non so cosa aspettarmi, magari anche due lacrimucce scenderanno, ma non glielo dirò”. Sono le parole della capitana della nazionale femminile azzurra di pallavolo Miriam Sylla all’Adnkronos da Tokyo sulla ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 21 luglio 2021) Tokyo, 21 lug. (Adnkronos) – (dall’inviato Emanuele Rizzi) – “Paola? Sono orgogliosissima per Paola, appena saputo le ho detto, come prima reazione, ‘ma così non sfili con me…’. C’è un legame molto forte tra di noi. Subito dopo è subentrato l’orgoglio.tutte noi e il fatto che sia lei a farlo è il massimo dell’espressione. Mi emozionerò anche solo vedendola. Non so cosa aspettarmi, magari anche due lacrimucce scenderanno, ma non glielo dirò”. Sono le parole della capitana della nazionale femminile azzurra di pallavolo Miriamall’Adnkronos da Tokyo sulla ...

