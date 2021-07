Olimpiadi, record di contagi a Tokyo, ma si va avanti: anche l’imperatore sarà all’inaugurazione (Di mercoledì 21 luglio 2021) Mentre fervono i preparativi per la cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi, prevista per venerdì, a Tokyo cresce la preoccupazione per l’impennata di casi Covid in città. Nelle ultime 24 ore se ne sono registrati altri 1.832, che hanno fatto segnare il record degli ultimi sei mesi. «Ciò di cui ci siamo preoccupati sta realmente accadendo», ha detto il presidente della Japan Medical Association, Toshio Nakagawa, in una conferenza stampa. «L’aumento dei casi era previsto indipendentemente dal fatto che ci siano le Olimpiadi o meno. E temiamo che ci sarà un aumento dei casi al di là delle ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 21 luglio 2021) Mentre fervono i preparativi per la cerimonia di inaugurazione delle, prevista per venerdì, acresce la preoccupazione per l’impennata di casi Covid in città. Nelle ultime 24 ore se ne sono registrati altri 1.832, che hanno fatto segnare ildegli ultimi sei mesi. «Ciò di cui ci siamo preoccupati sta realmente accadendo», ha detto il presidente della Japan Medical Association, Toshio Nakagawa, in una conferenza stampa. «L’aumento dei casi era previsto indipendentemente dal fatto che ci siano leo meno. E temiamo che ciun aumento dei casi al di là delle ...

