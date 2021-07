Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, Giovanni Malagò: “Vogliamo realizzare un’edizione unica” (Di mercoledì 21 luglio 2021) Si è tenuta oggi a Tokyo la seconda giornata della 138ma sessione del CIO, proprio in concomitanza con l’inizio dei Giochi Olimpici. Durante la sessione c’è stato anche un intervento di Giovanni Malagò a sostegno di Milano-Cortina 2026, come annunciato dallo stesso presidente del CONI qualche giorno fa. Il sito ufficiale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano ha riportato alcuni passaggi del suo intervento. Così il numero 1 dello sport italiano: “Abbiamo una grande possibilità di dimostrare come l’Italia e gli italiani possano fare qualcosa di bellissimo. Vogliamo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 luglio 2021) Si è tenuta oggi a Tokyo la seconda giornata della 138ma sessione del CIO, proprio in concomitanza con l’inizio dei Giochi Olimpici. Durante la sessione c’è stato anche un intervento dia sostegno di, come annunciato dallo stesso presidente del CONI qualche giorno fa. Il sito ufficiale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano ha riportato alcuni passaggi del suo intervento. Così il numero 1 dello sport italiano: “Abbiamo una grande possibilità di dimostrare come l’Italia e gli italiani possano fare qualcosa di bellissimo....

