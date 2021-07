Olimpiadi, dopo Sidney 2000 i Giochi tornano in Australia: Brisbane ospiterà l’edizione 2032 (Di mercoledì 21 luglio 2021) Brisbane in Australia ospiterà i Giochi Olimpici e Paralimpici del 2032. La decisione è stata ratificata nella sessione del Cio in corso di svolgimento a Tokyo. A un paio di giorni dalla cerimonia inaugurale dei Giochi giapponesi, gli appassionati di sport di tutta l’Australia e la federazione olimpica locale hanno festeggiato la notizia. Thank you to the Members of the IOC. Today’s vote at the IOC Session in Tokyo ensures Australia will host its third Olympic Games, eleven years from now, following on from the proud record of Sydney 2000 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 21 luglio 2021)inOlimpici e Paralimpici del. La decisione è stata ratificata nella sessione del Cio in corso di svolgimento a Tokyo. A un paio di giorni dalla cerimonia inaugurale deigiapponesi, gli appassionati di sport di tutta l’e la federazione olimpica locale hanno festeggiato la notizia. Thank you to the Members of the IOC. Today’s vote at the IOC Session in Tokyo ensureswill host its third Olympic Games, eleven years from now, following on from the proud record of Sydney...

