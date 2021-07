Olimpiadi: calcio, Guida al Var per Brasile-Germania (Di mercoledì 21 luglio 2021) Tokyo, 21 lug. - (Adnkronos) - Marco Guida sarà al Var in Brasile-Germania, big match del girone D del torneo olimpico maschile di calcio alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Guida è l'unico italiano scelto tra i 25 arbitri, 50 assistenti, 20 ufficiali video e quattro riserve da 51 paesi diversi scelti dalla Fifa per dirigere gli incontri ai Giochi. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 luglio 2021) Tokyo, 21 lug. - (Adnkronos) - Marcosarà al Var in, big match del girone D del torneo olimpico maschile dialledi Tokyo 2020.è l'unico italiano scelto tra i 25 arbitri, 50 assistenti, 20 ufficiali video e quattro riserve da 51 paesi diversi scelti dalla Fifa per dirigere gli incontri ai Giochi.

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi calcio Svezia bestia nera degli Usa, statunitensi ko all'esordio Esordio traumatico per la nazionale di calcio degli Stati Uniti all'Olimpiade di Tokyo 2020. Le americane, campionesse del mondo in carica, imbattute dal 2019 e considerate tra le maggiori accreditate alla medaglia d'oro ai Giochi, si sono ...

Tokyo 2020, calcio: l'arbitro italiano Marco Guida al Var in Brasile - Germania Marco Guida sarà al Var in Brasile - Germania, big match del girone D del torneo olimpico maschile di calcio alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L'arbitro di Torre Annunziata coadiuverà dunque il collega nel ruolo davanti al monitor. Le due selezioni si erano sfidate in finale a Rio e vinsero i verdeoro. L'...

Calcio femminile, Olimpiadi Tokyo: giocatrici in ginocchio contro il razzismo e Bach consente il gesto Dopo quelle tenute gli Europei di calcio, anche alle Olimpiadi di Tokyo si sono riproposte le prime manifestazioni contro il razzismo. Nelle prime partite del torneo di calcio femminile, Gran Bretagna ...

