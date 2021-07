Olimpiadi 2032 a Brisbane! Unica candidatura, il CIO ufficializza l’assegnazione: Giochi in Australia (Di mercoledì 21 luglio 2021) Le Olimpiadi 2032 si disputeranno a Brisbane (Australia). La comUnicazione ufficiale è stata data dal CIO in occasione del 138mo Congresso in corso di svolgimento a Tokyo, alla vigilia dei Giochi 2021. La decisione era nell’aria, anche perché non c’erano altre candidature e Thomas Bach, Presidente del CIO, aveva già palesato il suo apprezzamento nei confronti di questa proposta. Dopo le avventure di Parigi 2024 e Los Angeles 2028, la rassegna a cinque cerchi sbarcherà in Australia e proseguirà così il suo giro per i Continenti: Sudamerica con Rio 2016, Asia con Tokyo, Europa con l’evento ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 luglio 2021) Lesi disputeranno a Brisbane (). La comzione ufficiale è stata data dal CIO in occasione del 138mo Congresso in corso di svolgimento a Tokyo, alla vigilia dei2021. La decisione era nell’aria, anche perché non c’erano altre candidature e Thomas Bach, Presidente del CIO, aveva già palesato il suo apprezzamento nei confronti di questa proposta. Dopo le avventure di Parigi 2024 e Los Angeles 2028, la rassegna a cinque cerchi sbarcherà ine proseguirà così il suo giro per i Continenti: Sudamerica con Rio 2016, Asia con Tokyo, Europa con l’evento ...

Advertising

sportface2016 : +++I Giochi Olimpici estivi del 2032 si terranno a #Brisbane, in #Australia+++ #Olimpiadi - repubblica : ?? Olimpiadi, Brisbane organizzera' i Giochi del 2032: ritorno in Australia 32 anni dopo Sidney - giacomocorsetti : ?? #Brisbane ospiterà le #Olimpiadi del 2032. - zazoomblog : Olimpiadi 2032 saranno a Brisbane - #Olimpiadi #saranno #Brisbane - mgpg07 : RT @sportface2016: +++I Giochi Olimpici estivi del 2032 si terranno a #Brisbane, in #Australia+++ #Olimpiadi -