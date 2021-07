Olimpiadi 2021 | un arbitro italiano al Var per Brasile-Germania

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Cresce sempre di più l’attesa per l’inizio delle partite di calcio delledi Tokyo. Sono tante le squadre in grado di lottare per l’oro, non parteciperà l’Italia a causa della mancata qualificazione e del pessimo rendimento con Di Biagio in panchina. In campo femminile si è registrata già una sorpresa, il tonfo degli Usa contro la Svezia (3-0), la squadra ha perso l’imbattibilità dopo 44 partite. Nel frattempo l’Marco Guida è stato designato come Var per la partita tra. La sfida è in programma per giovedì 22 luglio alle 13.30 italiane ed è ...