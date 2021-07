Old, oggi arriva al cinema il nuovo thriller di M. Night Shyamalan (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il visionario regista M. Night Shyamalan torna al cinema con il suo nuovo film: Old. A parte il gioco di parole, Old è un nuovo thriller in grado di far scorrere qualche brivido lungo la schiena anche in queste torride notti estive. Esattamente come da tradizione per il regista naturalizzato americano. Da oltre vent’anni il regista M. Night Shyamalan si è fatto conoscere come il maestro dei colpi di scena. A partire da “Il sesto senso” ci ha abituati a improvvise svolte spesso alla fine dei suoi film, un marchio di fabbrica che ha addirittura un proprio ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il visionario regista M.torna alcon il suofilm: Old. A parte il gioco di parole, Old è unin grado di far scorrere qualche brivido lungo la schiena anche in queste torride notti estive. Esattamente come da tradizione per il regista naturalizzato americano. Da oltre vent’anni il regista M.si è fatto conoscere come il maestro dei colpi di scena. A partire da “Il sesto senso” ci ha abituati a improvvise svolte spesso alla fine dei suoi film, un marchio di fabbrica che ha addirittura un proprio ...

Advertising

Casti_F : RT @ZCblog: Compie oggi 66 anni Marcelo Bielsa. Storia, visione tattica e curiosità sul Loco, dagli esordi on the road a bordo di una Fiat… - ZCblog : Compie oggi 66 anni Marcelo Bielsa. Storia, visione tattica e curiosità sul Loco, dagli esordi on the road a bordo… - LEEpedrazzi : Quant'è bella giovinezza, che si fugge tuttavia: il nuovo film di Shyamalan esce oggi nelle sale, e qui c'è la mia… - DarksiderCinema : M. Night Shyamalan è tornato con uno dei suoi incubi più inquietanti: #Old è al cinema da oggi. Ecco la nostra rece… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Old, esce oggi al cinema l'ultimo film di M. Night Shyamalan -