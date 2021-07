Olanda, Van Gaal a un passo dalla firma. Il nuovo ct avrà Blind come assistente (Di mercoledì 21 luglio 2021) Secondo quanto riportato da Sky Sports, Louis Van Gaal sarebbe molto vicino alla firma nuovo ct dell’Olanda. Per il tecnico sarebbe la terza volta sulla panchina della nazionale olandese dopo le esperienze dal 2000 al 2002 e dal 2012 al 2014. Danny Blind, che è stato ct dal 2015 al 2017, sarà il suo primo assistente, mentre il secondo sarà Henk Fraser, attualmente allenatore dello Sparta Rotterdam che lavorerà part-time anche con la Nazionale. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 21 luglio 2021) Secondo quanto riportato da Sky Sports, Louis Vansarebbe molto vicino allact dell’. Per il tecnico sarebbe la terza volta sulla panchina della nazionale olandese dopo le esperienze dal 2000 al 2002 e dal 2012 al 2014. Danny, che è stato ct dal 2015 al 2017, sarà il suo primo, mentre il secondo sarà Henk Fraser, attualmente allenatore dello Sparta Rotterdam che lavorerà part-time anche con la Nazionale. SportFace.

