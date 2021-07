NYSE Group, Inc. seleziona TRAFiX LLC come soluzione tecnologica per la gestione delle opzioni (Di mercoledì 21 luglio 2021) NEW YORK, 21 luglio, 2021 /PRNewswire/



TRAFiX LLC, azienda globale FinTech nonché leader nel settore dei sistemi di trading broker-neutral, e NYSE Group, Inc., che gestisce la più grande borsa valori del mondo, hanno stipulato un accordo pluriennale in cui TRAFiX fornirà ai floor broker di NYSE American Options e NYSE Arca Options e ai rispettivi clienti - senza soluzione di continuità - integrazione elettronica a NYSE Pillar tramite il sistema avanzato di gestione degli ordini di opzioni di TRAFiX e/o ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 luglio 2021) NEW YORK, 21 luglio, 2021 /PRNewswire/LLC, azienda globale FinTech nonché leader nel settore dei sistemi di trading broker-neutral, e, Inc., che gestisce la più grande borsa valori del mondo, hanno stipulato un accordo pluriennale in cuifornirà ai floor broker diAmerican Options eArca Options e ai rispettivi clienti - senzadi continuità - integrazione elettronica aPillar tramite il sistema avanzato didegli ordini didie/o ...

