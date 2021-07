Nuove pensioni, donne penalizzate: 500 euro in meno degli uomini (Di mercoledì 21 luglio 2021) Nei primi sei mesi del 2021, le Nuove pensioni liquidate agli uomini hanno avuto un importo medio di 1.429 euro, di 498 euro più alto rispetto a quello delle donne, pari a 931 euro. Il dato emerge dal ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 21 luglio 2021) Nei primi sei mesi del 2021, leliquidate aglihanno avuto un importo medio di 1.429, di 498più alto rispetto a quello delle, pari a 931. Il dato emerge dal ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Le nuove pensioni liquidate agli uomini nei primi sei mesi del 2021 hanno avuto un importo superiore di 498 euro a… - a42nno : RT @MediasetTgcom24: Nuove pensioni, donne penalizzate: 500 euro in meno degli uomini #inps - Polisemooo : RT @MediasetTgcom24: Nuove pensioni, donne penalizzate: 500 euro in meno degli uomini #inps - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Nuove pensioni, donne penalizzate: 500 euro in meno degli uomini #inps - MediasetTgcom24 : Nuove pensioni, donne penalizzate: 500 euro in meno degli uomini #inps -