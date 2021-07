Nuoto, Olimpiadi Tokyo: controllo antidoping a sorpresa a Federica Pellegrini (Di mercoledì 21 luglio 2021) Federica Pellegrini è giunta alla volta di Tokyo. Per le Olimpiadi numero cinque, le ultime di una carriera lunghissima, la veneta dovrà affrontare un contesto agonistico molto impegnativo. I 200 stile libero femminili, infatti, sono tra le specialità a più alto coefficiente tecnico e i tempi dell’australiana Ariarne Titmus nel corso dei Trials lo stanno a dimostrare. Per l’azzurra, campionessa del mondo in carica, sarà molto difficile fronteggiare avversarie più giovani e in rampa di lancio. Tuttavia, con la voglia di fare e di divertirsi, la nostra portacolori vorrà stupire ancora una volta e chiudere la sua avventura a ... Leggi su oasport (Di mercoledì 21 luglio 2021)è giunta alla volta di. Per lenumero cinque, le ultime di una carriera lunghissima, la veneta dovrà affrontare un contesto agonistico molto impegnativo. I 200 stile libero femminili, infatti, sono tra le specialità a più alto coefficiente tecnico e i tempi dell’australiana Ariarne Titmus nel corso dei Trials lo stanno a dimostrare. Per l’azzurra, campionessa del mondo in carica, sarà molto difficile fronteggiare avversarie più giovani e in rampa di lancio. Tuttavia, con la voglia di fare e di divertirsi, la nostra portacolori vorrà stupire ancora una volta e chiudere la sua avventura a ...

Advertising

OA_Sport : #Nuoto #Tokyo2020 Controllo antidoping a sorpresa a Federica Pellegrini: l'azzurra la prende con ironia su Instagra… - LEOPOLDOMIRAND2 : @vitasportivait Alle Olimpiadi per me i 2 sport da seguire Nuoto e Atletica! - ANSA_med : Nuoto: tunisino Mellouli ci ripensa, sarà alle Olimpiadi. Risolto positivamente contenzioso con Federazione nuoto |… - WimMensen : RT @Gazzetta_it: La Pellegrini già a Tokyo, accolta da un test antidoping a sorpresa #Tokyo2020 - softkiwiui : dio cristo alle olimpiadi c'è una 05 a nuoto watch me piangere perché non ho continuato quando mi hanno detto di in… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuoto Olimpiadi Sport e meditazione: un binomio invincibile - 5 consigli di Cristina Piccin e nuovo programma di Petit BamBou Basti pensare che il nuoto è lo sport più diffuso tra i bambini fino ai 10 anni.** Le imminenti Olimpiadi di Tokyo probabilmente spingeranno anche i più pigri a cimentarsi in qualche disciplina. Ma ...

Nuoto: tunisino Mellouli ci ripensa, sarà alle Olimpiadi ... ha dichiarato sulla sua pagina facebook che parteciperà infine alle Olimpiadi. A determinare l'esito positivo della vicenda l'incontro risolutivo tra il campione e il presidente del Comitato ...

Il calendario da segnarsi per seguire le Olimpiadi Il Post Olimpiadi Tokyo 2020, da Rossi a Paltrinieri: i campioni dell’Emilia-Romagna in gara per una medaglia Le speranze della regione sono nella portabandiera azzurra e nel campione di nuoto ma ci sono tante giovani promesse e outsider: occhi sull’Italbasket di Pajola e Melli ...

pellegrini tokyo Olimpiadi Tokyo 2020, ecco le date da ricordare Ecco, al momento, quali sono le date da ricordare ... Mercoledì 28 luglio Nuoto: 200 sl donne ( Pellegrini), 1500 sl ( Quadarella ). Ciclismo crono ( ..

Basti pensare che ilè lo sport più diffuso tra i bambini fino ai 10 anni.** Le imminentidi Tokyo probabilmente spingeranno anche i più pigri a cimentarsi in qualche disciplina. Ma ...... ha dichiarato sulla sua pagina facebook che parteciperà infine alle. A determinare l'esito positivo della vicenda l'incontro risolutivo tra il campione e il presidente del Comitato ...Le speranze della regione sono nella portabandiera azzurra e nel campione di nuoto ma ci sono tante giovani promesse e outsider: occhi sull’Italbasket di Pajola e Melli ...Olimpiadi Tokyo 2020, ecco le date da ricordare Ecco, al momento, quali sono le date da ricordare ... Mercoledì 28 luglio Nuoto: 200 sl donne ( Pellegrini), 1500 sl ( Quadarella ). Ciclismo crono ( ..