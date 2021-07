Nord Stream 2, storico accordo tra Biden e Merkel: il gasdotto con Mosca si farà (Di mercoledì 21 luglio 2021) accordo storico tra Stati Uniti d’America e Germania. Dopo giorni di trattative – e anni di controversie politiche – il presidente americano Joe Biden ha dato il via libera al gasdotto, mettendo da parte i timori e privilegiando la necessità di rafforzare le relazioni con Berlino. La settimana scorsa Biden, in visita in Europa, ricevendo la cancelliera Angela Merkel, aveva ribadito che quello del Nord Stream 2 è un «un cattivo affare destinato a portare benefici solo al Cremlino», e che avrebbe «aumentato la dipendenza energetica dell’Europa dalla Russia ... Leggi su open.online (Di mercoledì 21 luglio 2021)tra Stati Uniti d’America e Germania. Dopo giorni di trattative – e anni di controversie politiche – il presidente americano Joeha dato il via libera al, mettendo da parte i timori e privilegiando la necessità di rafforzare le relazioni con Berlino. La settimana scorsa, in visita in Europa, ricevendo la cancelliera Angela, aveva ribadito che quello del2 è un «un cattivo affare destinato a portare benefici solo al Cremlino», e che avrebbe «aumentato la dipendenza energetica dell’Europa dalla Russia ...

