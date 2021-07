"Non perdono occasione per smentirsi". Fedez, altra stoccata a Renzi sul ddl Zan (Di mercoledì 21 luglio 2021) Fedez all'attacco. Adesso il popolare rapper, che da mesi è sceso in campo a difesa del ddl Zan, non molla e spinge sull'acceleratore. Solo poche ore fa aveva commentato un post del leghista Borghi, che avrebbe associato- secondo Fedez - la sieropositività all'omosessualità. Ora Fedez prende di mira Matteo Renzi dicendo che "c'è un signorino (che aveva promesso agli italiani che si sarebbe ritirato dalla politica) che nelle scorse settimane diceva che con tali personaggi bisogna scendere a patti". Poi chiosa in modo fortissimo con una vera cannonata: “Gli stessi del ‘se avessi un figlio gay lo brucerei nel forno' ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 luglio 2021)all'attacco. Adesso il popolare rapper, che da mesi è sceso in campo a difesa del ddl Zan, non molla e spinge sull'acceleratore. Solo poche ore fa aveva commentato un post del leghista Borghi, che avrebbe associato- secondo- la sieropositività all'omosessualità. Oraprende di mira Matteodicendo che "c'è un signorino (che aveva promesso agli italiani che si sarebbe ritirato dalla politica) che nelle scorse settimane diceva che con tali personaggi bisogna scendere a patti". Poi chiosa in modo fortissimo con una vera cannonata: “Gli stessi del ‘se avessi un figlio gay lo brucerei nel forno' ...

Fedez ancora contro Matteo Renzi sul ddl Zan: "Non perdono occasione per smentirsi" Liberoquotidiano.it Montanelli va ricordato, non commemorato Indro Montanelli era allergico alle commemorazioni. Se avesse saputo di una statua in suo onore, sarebbe tornato sulla terra non per imbrattarla ma per abbatterla. Ora che scoccano i vent’anni dalla m ...

