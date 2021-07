"Non me l'aspettavo". Al Bano silurato da The Voice Senior, una frecciata alla Clerici? (Di mercoledì 21 luglio 2021) “Ci sarà una buona ragione, ma non so quale”: Al Bano Carrisi al settimanale Nuovo, diretto da Riccardo Signoretti, parla dell'esclusione a The Voice Senior. Non si conoscono ancora i motivi, ma lui insieme a sua figlia Jasmine aveva dato l'ennesima prova di essere un vero leone. "Non me l'aspettavo, ma va bene così. Ci sarà una buona ragione, ma non so quale sia", racconta il cantante pugliese. E, intanto, sua figlia cavalca l'onda del successo con l'ultimo singolo 'Stikide', ritmo reggaeton che canta insieme a Deny K e Kiko El Crazy. Al Bano avrebbe voluto continuare l'esperienza nel programma di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 luglio 2021) “Ci sarà una buona ragione, ma non so quale”: AlCarrisi al settimanale Nuovo, diretto da Riccardo Signoretti, parla dell'esclusione a The. Non si conoscono ancora i motivi, ma lui insieme a sua figlia Jasmine aveva dato l'ennesima prova di essere un vero leone. "Non me l', ma va bene così. Ci sarà una buona ragione, ma non so quale sia", racconta il cantante pugliese. E, intanto, sua figlia cavalca l'onda del successo con l'ultimo singolo 'Stikide', ritmo reggaeton che canta insieme a Deny K e Kiko El Crazy. Alavrebbe voluto continuare l'esperienza nel programma di ...

