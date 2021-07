Non è vero che nel Regno Unito il 60 per cento dei ricoveri Covid sono persone vaccinate (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il 20 luglio su Facebook è stata pubblicata un’immagine che mostra un titolo del quotidiano Repubblica dove si legge: «Covid, il 60% dei ricoverati in Gran Bretagna è vaccinato. L’allarme del consigliere scientifico del governo Vallance». L’immagine è accompagnata da un commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook, in cui si critica chi «insiste sull’assoluta efficacia» dei vaccini anti Covid-19. Si tratta di una contenuto fuorviante. Sia Vallance che Repubblica hanno corretto la notizia nel giro di poche ore. Andiamo con ordine Durante una conferenza stampa del 19 luglio 2021, Sir Patrick Vallance, consigliere scientifico capo del ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il 20 luglio su Facebook è stata pubblicata un’immagine che mostra un titolo del quotidiano Repubblica dove si legge: «, il 60% dei ricoverati in Gran Bretagna è vaccinato. L’allarme del consigliere scientifico del governo Vallance». L’immagine è accompagnata da un commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook, in cui si critica chi «insiste sull’assoluta efficacia» dei vaccini anti-19. Si tratta di una contenuto fuorviante. Sia Vallance che Repubblica hanno corretto la notizia nel giro di poche ore. Andiamo con ordine Durante una conferenza stampa del 19 luglio 2021, Sir Patrick Vallance, consigliere scientifico capo del ...

