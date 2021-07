"Non c'è correlazione tra ciò che viene comunicato e quello che accade". Zangrillo terremota l'Iss, la verità dietro al Covid (Di mercoledì 21 luglio 2021) Alberto Zangrillo può dirlo una volta per tutte: "Il virus è clinicamente morto". Il primario del reparto di Terapia Intensiva del San Raffaele di Milano torna a ribadire quanto già ammesso e oggetto di una lunga e dibattuta polemica. "Il 31 maggio 2020 dissi che il virus era clinicamente inesistente, perché nel mio ospedale da un mese non entrava un paziente da ricoverare per Covid. Oggi ripeterei esattamente la stessa cosa - ha spiegato alle colonne del la Stampa -, perché nell'ultima settimana sono arrivati undici contagiati di cui otto rimandati a casa e tre ricoverati per motivi non gravi. Nessuno vuole disconoscere la pandemia, ma ci sono anche altri ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 luglio 2021) Albertopuò dirlo una volta per tutte: "Il virus è clinicamente morto". Il primario del reparto di Terapia Intensiva del San Raffaele di Milano torna a ribadire quanto già ammesso e oggetto di una lunga e dibattuta polemica. "Il 31 maggio 2020 dissi che il virus era clinicamente inesistente, perché nel mio ospedale da un mese non entrava un paziente da ricoverare per. Oggi ripeterei esattamente la stessa cosa - ha spiegato alle colonne del la Stampa -, perché nell'ultima settimana sono arrivati undici contagiati di cui otto rimandati a casa e tre ricoverati per motivi non gravi. Nessuno vuole disconoscere la pandemia, ma ci sono anche altri ...

