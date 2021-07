No - vax a Napoli: padre, madre e figlia uccisi dal virus. 'Non avevano chiesto di fare il vaccino' (Di mercoledì 21 luglio 2021) Tre componenti di uno stesso nucleo familiare di , i due anziani genitori e la loro figlia di 58 anni, sono nell'arco di soli otto giorni stroncati dal . Erano tutti . La notizia viene confermata dal ... Leggi su leggo (Di mercoledì 21 luglio 2021) Tre componenti di uno stesso nucleo familiare di , i due anziani genitori e la lorodi 58 anni, sono nell'arco di soli otto giorni stroncati dal . Erano tutti . La notizia viene confermata dal ...

