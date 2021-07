Nintendo Switch Online riceverà tre nuovi giochi praticamente sconosciuti e i fan sono sul piede di guerra (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il servizio in abbonamento Nintendo Switch Online sta per ricevere tre nuovi giochi abbastanza sconosciuti: Claymates, Jelly Boy e Bombuzal. Questi tre titoli arriveranno all'interno del catalogo dal 28 luglio. In Claymates dobbiamo assumere la forma di cinque diversi animali in un universo surreale pieno di nemici di plastilina, mentre in Jelly Boy saremo un personaggio gelatinoso che dovrà scappare dalla fabbrica di caramelle. Per uscirne, dovrete raccogliere i pezzi del puzzle e sopravvivere ai nemici che cercano di fermarvi. Infine, Bombuzal ci sfiderà a superare livelli isometrici ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il servizio in abbonamentosta per ricevere treabbastanza: Claymates, Jelly Boy e Bombuzal. Questi tre titoli arriveranno all'interno del catalogo dal 28 luglio. In Claymates dobbiamo assumere la forma di cinque diversi animali in un universo surreale pieno di nemici di plastilina, mentre in Jelly Boy saremo un personaggio gelatinoso che dovrà scappare dalla fabbrica di caramelle. Per uscirne, dovrete raccogliere i pezzi del puzzle e sopravvivere ai nemici che cercano di fermarvi. Infine, Bombuzal ci sfiderà a superare livelli isometrici ...

