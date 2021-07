Niente più gelati nei territori occupati: la presa di posizione politica del noto brand (Di mercoledì 21 luglio 2021) Nei territori palestinesi occupati dagli israeliani non saranno più in vendita i gelati del noto marchio Ben & Jerry’s. Il fornitore, che ha già preso posizione in passato su argomenti di grande impatto nell’opinione pubblica, ha deciso di mostrarsi coerente e di interrompere la vendita dei propri gelati nei territori occupati. LEGGI ANCHE => Cosa sta succedendo fra Israele e Palestina: scoppiano le violenze durante il Ramadan “Riteniamo che sia incoerente con i nostri valori che il gelato di Ben & Jerry’ s venga venduto nei ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 21 luglio 2021) Neipalestinesidagli israeliani non saranno più in vendita idelmarchio Ben & Jerry’s. Il fornitore, che ha già presoin passato su argomenti di grande impatto nell’opinione pubblica, ha deciso di mostrarsi coerente e di interrompere la vendita dei proprinei. LEGGI ANCHE => Cosa sta succedendo fra Israele e Palestina: scoppiano le violenze durante il Ramadan “Riteniamo che sia incoerente con i nostri valori che il gelato di Ben & Jerry’ s venga venduto nei ...

Advertising

teatrolafenice : ?? «Niente è più pericoloso di un’idea quando questa idea è l’unica che si ha» (Emile Chartier). Buongiorno, amici!… - elio_vito : Eh niente, non ce la fa proprio, vuole sminuire e scrive cose più gravi ancora... - dellorco85 : 'Il Mes, serve il Mes, Mes o morte'. Per 6 mesi così, alla fine niente Mes e tutti tranquilli. In compenso il Gover… - anna__mia21 : RT @__EthelByrond__: Questa cosa che io piaccia più alle donne che agli uomini deve finire, mi sta preoccupando. E niente, dai, è finita, q… - _wallsxhbw_ : RT @theunknovn: il nodo in gola che ti sale mentre guardi una persona importante trasformarsi in qualcuno con cui non vuoi più avere niente… -

Ultime Notizie dalla rete : Niente più Green Pass, Marattin (Iv): 'Stiamo parlando di una vaccinazione e di un tampone, niente di più' L'esponente di Italia Viva è intervenuto a ...

Hyundai Ioniq 5, primi dettagli sul modello sportivo N ... qui sopra vedete un rendering creato dallo studio di design Avarvarii ma niente è ancora ... La Mustang Mach - E GT riunisce gran parte delle caratteristiche annunciate nella rivale coreana e in più ha ...

Covid: pediatra Zuccotti, 'no corsa a obbligo vaccino a scuola, sarebbe sconfitta' latinaoggi.eu L'esponente di Italia Viva è intervenuto a ...... qui sopra vedete un rendering creato dallo studio di design Avarvarii maè ancora ... La Mustang Mach - E GT riunisce gran parte delle caratteristiche annunciate nella rivale coreana e inha ...