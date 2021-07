Netflix, Meghan Markle crea una nuova serie animata (Di mercoledì 21 luglio 2021) L’accordo Netflix è con la casa di produzione degli ex reali, la Archewell Production. Meghan Markle creerà una serie animata su donne influenti Netflix si sta avvalendo sempre più di collaborazioni con personaggi internazionali di tutto rispetto. Dopo l’accordo con Spielberg e con gli Obama, questa è la volta della coppia reale più famosa, il L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di mercoledì 21 luglio 2021) L’accordoè con la casa di produzione degli ex reali, la Archewell Production.creerà unasu donne influentisi sta avvalendo sempre più di collaborazioni con personaggi internazionali di tutto rispetto. Dopo l’accordo con Spielberg e con gli Obama, questa è la volta della coppia reale più famosa, il L'articolo proviene da Consumatore.com.

