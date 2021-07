Nell’ultimo anno in Bergamasca 50 morti sul lavoro, 44 per Covid: “Troppo impreparati” (Di mercoledì 21 luglio 2021) Su 50 morti sul lavoro in provincia di Bergamo, 44 sono stati causati dal Covid 19. Anche i numeri del monitoraggio dell’Inail confermano quanto la pandemia abbia colpito duro nel 2020 in Bergamasca. “In particolare a febbraio e marzo, quando siamo stati colti completamente impreparati dall’arrivo del virus nelle nostre zone”, spiega Danilo Mazzola, segretario della Cisl Bergamo. L’anno scorso nella nostra provincia si sono registrate 11.503 denunce di infortunio, in calo rispetto ai dodici mesi precedenti quando erano state 13.973. “Questo è dovuto al lockdown e alle varie chiusure che ci ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 21 luglio 2021) Su 50sulin provincia di Bergamo, 44 sono stati causati dal19. Anche i numeri del monitoraggio dell’Inail confermano quanto la pandemia abbia colpito duro nel 2020 in. “In particolare a febbraio e marzo, quando siamo stati colti completamentedall’arrivo del virus nelle nostre zone”, spiega Danilo Mazzola, segretario della Cisl Bergamo. L’scorso nella nostra provincia si sono registrate 11.503 denunce di infortunio, in calo rispetto ai dodici mesi precedenti quando erano state 13.973. “Questo è dovuto al lockdown e alle varie chiusure che ci ...

