Negozi, bar e ristoranti: "Se passa il certificato verde perdiamo 1,5 miliardi" (Di mercoledì 21 luglio 2021) "Restringere l'accesso ai soli possessori del pass rischia di far perdere 1,5 miliardi di fatturato ad attività turistiche e pubblici esercizi, con una perdita di 300 milioni di fatturato per i soli bar e ristoranti" Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 21 luglio 2021) "Restringere l'accesso ai soli possessori del pass rischia di far perdere 1,5di fatturato ad attività turistiche e pubblici esercizi, con una perdita di 300 milioni di fatturato per i soli bar e

