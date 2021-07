Nba | Milwaukee vince l' anello! I Bucks battono Phoenix e s' aggiudicano il titolo con super Antetokounmpo

Advertising

NBAItalia : SIGNORE E SIGNORI, I MILWAUKEE @BUCKS SONO CAMPIONI NBA!!! #NBA | #NBAFinals - Agenzia_Ansa : Basket: Nba, i Milwaukee Bucks vincono il loro secondo titolo dopo 50 anni. Phoenix Suns battuti 105-98 in gara-6 g… - nnorrsken : RT @parallelecinico: I Milwaukee Bucks sono i campioni NBA 2021. 50 punti, 14 rimbalzi, 5 stoppate per un leggendario Giannis Antetokounmpo… - RobertoGrassi : RT @AleMamoli: Sentiva dire ... 'Non ha tiro da fuori. Non segna i liberi. È solo fisico. Schiaccia e basta. Non è decisivo nel finale.… - ReTwitStorm_ita : RT @NBAItalia: SIGNORE E SIGNORI, I MILWAUKEE @BUCKS SONO CAMPIONI NBA!!! #NBA | #NBAFinals -

Ultime Notizie dalla rete : Nba Milwaukee

In gara - 6 delle Finals, iBucks superano per 105 - 98 i Phonix Suns e conquistano l'anello dopo 50 anni. Decisivi i 50 punti di Giannis Antetokounmpo. guarda gli highlights del matchBucks hanno vinto la, il più importante campionato di basket americano, dopo aver battuto i Phoenix Suns 105 a 98 nella sesta gara delle finali (gara - 6). Per i Bucks è il secondo ...Nothing but respect for the Milwaukee Bucks franchise, the city of Milwaukee and those loud ass fans. So happy for Giannis and Milwaukee man…amazing to see what happens when you put your heart and you ...Decisiva la vittoria in gara 6 contro i Phoenix Suns. Fenomenale Giannis Antetokounmpo: 50 punti e Mvp delle 'Finals' ...