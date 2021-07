NBA | i Milwaukee Bucks vincono il campionato

Advertising

NBAItalia : SIGNORE E SIGNORI, I MILWAUKEE @BUCKS SONO CAMPIONI NBA!!! #NBA | #NBAFinals - Agenzia_Ansa : Basket: Nba, i Milwaukee Bucks vincono il loro secondo titolo dopo 50 anni. Phoenix Suns battuti 105-98 in gara-6 g… - SkySportNBA : NBA, Milwaukee Bucks campioni trascinati da un Antetokounmpo immenso: 50 punti e MVP - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Basket: Nba, i Milwaukee Bucks vincono il loro secondo titolo - susydigennaro : RT @napolimagazine: Basket: Nba, i Milwaukee Bucks vincono il loro secondo titolo -

Ultime Notizie dalla rete : NBA Milwaukee

NEW YORK - L'arena diurla 'Mvp Mvp', mentre la gente balla sugli spalti, e i sessantamila radunati fuori si scatenano. Dov'è la pandemia, dove il lockdown, le strade deserte, la paura? Nella bolgia infernale ......il vantaggio di 2 - 0 in una serie - nessuno ha fatto peggio di lui nella storia dei playoff. ... sottolinea il n°3 dei Suns (inconsapevole in realtà che i possessi sprecati dasono stati ...E poi è sempre la stessa storia: i tiri liberi. È durissima: questa sconfitta farà male per tanto tempo” . La grande occasione di scrollarsi di dosso l’etichetta di incompiuto e di perdente è appena s ...Sono felice, felice che ci siamo riusciti. Ero felice anche solo di essere parte della NBA, non avrei mai pensato di vincere un titolo a 26 anni. “This guy doesn’t really know how much he pushed me.” ...