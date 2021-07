NBA | Giannis MVP delle Finals | Dobbiamo farlo di nuovo

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Antetokounmpo in campo solleva il trofeo dedicato a Bill Russell e lancia la nuova sfida dei suoi Bucks

Ultime Notizie dalla rete : NBA Giannis

Trascinati da un leggendarioAntetokounmpo, i Milwaukee Bucks hanno conquistato ieri sera il secondo titolodella loro storia (mancava da 50 anni, dal 1971) battendo in casa 105 - 98 i Phoenix Suns e vincendo 4 - 2 le ...Un solo uomo al comando della truppa di coach Budenholzer, il suo nome e'Antetokounmpo: surreale la prova del greco che imprime in maniera definitiva il suo marchio sulle Finals con una ...Nella notte di oggi si è disputata gara 6 delle finali dell’NBA 2020-2021. E i Milwaukee Bucks chiudono il discorso con un 4-0 incredibile dopo le prime due vittorie dei Suns in queste finali. Ribalta ...Giannis Antetokounmpo ancora una volta mostruoso: la curiosità è che ha vinto assieme al fratello Thanasi e porta a tre i titoli familiari perché il terzo fratello di quattro, Kostas, aveva vinto l’an ...