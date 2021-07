Nba finals, Milwaukee campione Nba dopo 50 anni! (Di mercoledì 21 luglio 2021) Gara 6 termina 105-98 e il Milwaukee torna sul trono Nba dopo 50 anni! Sconfitto Phoenix per 4-2 Milwaukee Giannis Antetokounmpo vince il titolo di Mvp della finals Nba ! Giannis in gara 6 gioca praticamente da solo, realizza 50 punti su 105 della sua squadra (praticamente la metà), oltre a 14 rimbalzi e 5 stoppate. Il cestista è stato votato come Mvp delle finals all’unanimità, a fine partita Giannis Antetokounmpo dell’Milwaukee è scoppiato a piangere dalla felicità. finals Nba Milwaukee Phoenix il racconto di gara 6 I ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 21 luglio 2021) Gara 6 termina 105-98 e iltorna sul trono Nba50Sconfitto Phoenix per 4-2Giannis Antetokounmpo vince il titolo di Mvp dellaNba ! Giannis in gara 6 gioca praticamente da solo, realizza 50 punti su 105 della sua squadra (praticamente la metà), oltre a 14 rimbalzi e 5 stoppate. Il cestista è stato votato come Mvp delleall’unanimità, a fine partita Giannis Antetokounmpo dell’è scoppiato a piangere dalla felicità.NbaPhoenix il racconto di gara 6 I ...

