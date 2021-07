Nba Finals | Antetokounmpo leggendario | i Bucks vincono il secondo titolo della loro storia

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Milwaukee , 21 luglio 2021 " Missione compiuta per i Milwaukeeche interrompono un digiuno durato cinquant'anni esatti, mettendo in bacheca ilNBAdopo aver ...

NBAItalia : 50 PTS. 14 REB. 5 BLK. 1 Titolo NBA. 1 Titolo di NBA Finals MVP. Che altro aggiungere? #NBAFinals | @Giannis_An34 - SkySportNBA : NBA, Milwaukee Bucks campioni trascinati da un Antetokounmpo immenso: 50 punti e MVP - mike_kato : RT @bball_evo: NBA FINALS ?????? - Primo giocatore nella storia a perdere più serie Playoffs avanti 2-0. Il neo-allenatore dell'Inter avrebbe… - ivanzamoranobam : @marco171292 @RomeluLukaku9 i punti di #Antetokounmpo nelle Finals #NBA - andreastoolbox : NBA Finals, Giannis Antetokounmpo chiama Thanasis: 'Siamo diventati campioni' | Sky Sport -

Milwaukee , 21 luglio 2021 " Missione compiuta per i Milwaukee Bucks che interrompono un digiuno durato cinquant'anni esatti, mettendo in bacheca il secondo titolodella loro storia dopo aver piegato 105 - 98 e aver chiuso sul 4 - 2 la serie finale. Un successo che porta la firma di un Giannis Antetokounmpo , dimostratosi per l'ennesima volta un giocatore ...Episodio divertente durante letra Milwaukee Bucks e Phoenix Suns: Bobby Portis, cui è stato fischiato un fallo contro, è letteralmente impazzito, finendo per prendere il tecnico: guarda il videoI Milwaukee Bucks vincono l'anello e sono campioni NBA. Negli spogliatoi si festeggia e molti, tra cui la stella Giannis Antetokoumpo, indossano dei grossi occhiali da sci.Milwaukee (Stati Uniti), 21 luglio 2021 – Missione compiuta per i Milwaukee Bucks che interrompono un digiuno durato cinquant’anni esatti, mettendo in bacheca il secondo titolo NBA della loro storia d ...