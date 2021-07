NBA Finals 2021 | i Milwaukee Bucks si laureano campioni! Antetokounmpo abbatte Phoenix in gara-6

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Nella notte di oggi si è disputata-6 delle finali dell’NBA 2020-. E ichiudono il discorso con un 4-2 incredibile dopo le prime due vittorie dei Suns in queste finali. Ribaltati i pronostici della vigilia per una squadra che con, Middleton e Holiday ha scritto la storia. Ecco come è andata. Vogliono chiudere il discorso ie si capisce da un primo quarto dominato e chiuso sul 29-16 per i padroni di casa. Ma non molla, che nel secondo quarto limita l’attacco di(solo 13 punti) e guidato in ...

Incontenibile il due volte Mvp della stagione (2018 - 19 e 2019 - 20) che inevitabilmente oltre all'anello porta a casa il titolo di Mvp delle. Tra gli altri Bucks in doppia cifra Middleton e ...Circa 17.000 persone sono riuscite a procurarsi un biglietto per gara - 6 contro i Suns, la prima chance (l'unica in casa) di poter assistere dal vivo al ritorno dei Milwaukee Bucks in vetta alladopo l'unico titolo del 1971. Per chi non è riuscito a mettere le mani su uno dei 17.000 preziosissimi tagliandi, c'è però un'alternativa - ormai diventata di culto nella città del Wisconsin: ...Nella notte di oggi si è disputata gara 6 delle finali dell’NBA 2020-2021. E i Milwaukee Bucks chiudono il discorso con un 4-0 incredibile dopo le prime due vittorie dei Suns in queste finali. Ribalta ...Game, set and match ed esplode la festa di Milwaukee. I Bucks vincono in casa 105-98, chiudono sul 4-2 la serie con i Phoenix Suns e conquistano il secondo titolo della loro storia, il primo degli ult ...