NBA Finals 2021: Giannis Antetokounmpo si prende la scena, è lui l’MVP (Di mercoledì 21 luglio 2021) Non poteva che essere Giannis Antetokounmpo l’MVP delle NBA Finals 2021. Il fenomeno greco ha trascinato i suoi Milwaukee Bucks al successo in rimonta contro i Phoenix Suns a suon di prestazioni straordinarie. La ciliegina sulla torta sono stati i 50 punti in gara-6, quella decisiva che ha permesso ai ragazzi di Bundenholzer di laurearsi campioni NBA. Belle immagini sono arrivate dal Fiserv Forum, dove una folla gremita ha acclamato il numero 34. Tanta felicità e tanta emozione per il greco, che ha celebrato questo traguardo insieme ai suoi tifosi. Di contro ha ricevuto una grande quantità di applausi ed ... Leggi su sportface (Di mercoledì 21 luglio 2021) Non poteva che esseredelle NBA. Il fenomeno greco ha trascinato i suoi Milwaukee Bucks al successo in rimonta contro i Phoenix Suns a suon di prestazioni straordinarie. La ciliegina sulla torta sono stati i 50 punti in gara-6, quella decisiva che ha permesso ai ragazzi di Bundenholzer di laurearsi campioni NBA. Belle immagini sono arrivate dal Fiserv Forum, dove una folla gremita ha acclamato il numero 34. Tanta felicità e tanta emozione per il greco, che ha celebrato questo traguardo insieme ai suoi tifosi. Di contro ha ricevuto una grande quantità di applausi ed ...

