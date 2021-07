Napoli | un parco agricolo didattico atteso da oltre vent’anni | la denuncia

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Tempo di lettura: 4 minuti“Mentre asi svolge il G20 per l’ambiente, il poco verde pubblico a disposizione dei napoletani, segnatamente in alcuni quartieri come il Vomero, versa in pessime condizioni manutentive, a partire dalle poche oasi pubbliche, come ildella villa Floridiana e ilMascagna, per finire alle aiuole, oramai sporche e brulle e con la poca erba ingiallita dai raggi del sole, senza che si proceda ad annaffiarle regolarmente. Ma non basta. Sonoche sulla collina si attende la nascita delche dovrebbe ...