Napoli, richiesta al Chelsea per Emerson. Una dichiarazione di Spalletti sorprende tutti (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il nome più caldo per rinforzare la corsia mancina del Napoli resta quello di Emerson Palmieri per cui c’è una trattativa avviata con il Chelsea, ma per cui esistono due ostacoli e una richiesta già presentata. Secondo quanto riporta calciomercato.com una dichiarazione di Spalletti sulla questione terzino sinistro ? stata molto sibillina. “Aspettiamo un pochino per vedere cosa sarà di Ghoulam. Sta procedendo tutto bene, altrimenti serve un terzino sinistro”. Luciano Spalletti è stato tanto cauto, quanto chiaro nelle ultime conferenze stampa nel presentare quello che a oggi ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il nome più caldo per rinforzare la corsia mancina delresta quello diPalmieri per cui c’è una trattativa avviata con il, ma per cui esistono due ostacoli e unagià presentata. Secondo quanto riporta calciomercato.com unadisulla questione terzino sinistro ? stata molto sibillina. “Aspettiamo un pochino per vedere cosa sarà di Ghoulam. Sta procedendo tutto bene, altrimenti serve un terzino sinistro”. Lucianoè stato tanto cauto, quanto chiaro nelle ultime conferenze stampa nel presentare quello che a oggi ...

Advertising

nightinsport : RT @cmdotcom: #Napoli, continua la trattativa per #Emerson: due ostacoli e una richiesta già fatta al #Chelsea [@TramacEma] - DiegoRi36248589 : RT @cmdotcom: #Napoli, continua la trattativa per #Emerson: due ostacoli e una richiesta già fatta al #Chelsea [@TramacEma] - sportli26181512 : Napoli, continua la trattativa per Emerson: due ostacoli e una richiesta già fatta al Chelsea: 'Aspettiamo un pochi… - Diego31883 : RT @cmdotcom: #Napoli, continua la trattativa per #Emerson: due ostacoli e una richiesta già fatta al #Chelsea [@TramacEma] - cmdotcom : #Napoli, continua la trattativa per #Emerson: due ostacoli e una richiesta già fatta al #Chelsea [@TramacEma]… -