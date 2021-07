Napoli: reati ambientali, sequestri per 3 milioni di euro (Di mercoledì 21 luglio 2021) Napoli, reati ambientali. sequestri per 3 milioni di euro a un imprenditore del settore edile e dello smaltimento dei rifiuti. I Carabinieri per la Tutela Ambientale e la Transizione Ecologica, i Finanzieri del Comando Provinciale e gli Agenti dell’Unità Operativa Tutela Ambientale della Polizia Locale di Napoli hanno dato esecuzione, ad un’ordinanza di applicazione della misura Leggi su 2anews (Di mercoledì 21 luglio 2021)per 3dia un imprenditore del settore edile e dello smaltimento dei rifiuti. I Carabinieri per la Tutela Ambientale e la Transizione Ecologica, i Finanzieri del Comando Provinciale e gli Agenti dell’Unità Operativa Tutela Ambientale della Polizia Locale dihanno dato esecuzione, ad un’ordinanza di applicazione della misura

Advertising

antonellaa262 : Napoli, reati ambientali. Sequestri per 3 milioni di euro a un imprenditore del settore edile e dello smaltimento d… - il_Conte78 : RT @OssesSonya: I reati ambientali dovrebbero essere assimilati al “tentata strage”. #G20 #Napoli #ecomafia - T7TorreSette : Reati ambientali: divieto di dimora e sequestro di 3milioni di euro per imprenditore napoletano… - AppiaPolis : New post (NAPOLI, REATI AMBIENTALI. FERMATO IMPRENDITORE EDILE SEQUESTRO DA 3 MILIONI DI EURO) has been published o… - bassairpinia : NAPOLI: REATI AMBIENTALI. CARABINIERI, GUARDIA DI FINANZA E POLIZIA MUNICIPALE ESEGUONO UNA MISURA CAUTELARE NEI CO… -