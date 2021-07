Napoli | Politano | “Più deluso di aver perso la Champions che della mancata convocazione a Euro 2020”

(Di mercoledì 21 luglio 2021) “Piùper lao per non essere stato convocato a? Una bella domanda, ma più per ilperché ce l’abbiamo messa tutta, non ci siamo riusciti e c’è tanta delusione. E’ stata una gara storta, può succedere, tante big hanno lasciato punti alle piccole, ma sono sicuro ci rifaremo”. Così l’attaccante del, Matteo, nel corso di un evento dal ritiro azzurro a Dimaro in cui ha risposto ai tifosi insieme a Spalletti e Zielinski. SportFace.

Questa sera (ore 21.15), l'allenatore del Calcio, Luciano Spalletti , incontrerà i tifosi al Centro Congressi di Dimaro Folgarida , come da ... Si tratta di Matteo(che il tecnico conosce ......potrebbe sostituirlo in tutto e per tutto, quindi la società non avrebbe bisogno di tornare sul mercato per forza per trovare un sostituto. Ile Insigne troveranno una soluzione o ...Napoli, le parole di Luciano Spalletti: "Smettiamola con la partita col Verona. Rinnovo Insigne? Dobbiamo aspettare" ...“Più deluso per la mancata Champions o per non essere stato convocato a Euro 2020? Una bella domanda, ma più per il Napoli perché ce l’abbiamo messa tutta, non ci siamo riusciti e c’è tanta delusione.