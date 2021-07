Napoli, niente tifosi all’inaugurazione dello Stadio Maradona (Di mercoledì 21 luglio 2021) Si svolgerà senza tifosi l’inaugurazione dello Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Lo riporta LaPresse. L’intitolazione al Pibe de Oro di quello che era lo Stadio San Paolo è in programma giovedì 29 luglio. Da quanto trapela dal Comune, sarebbero numerose le difficoltà nell’organizzare l’evento, molto sentito in città, viste le restrizioni anti-Covid in vigore, da qui la decisione di far intervenire solamente la stampa. I tifosi però, molto probabilmente, potranno seguire l’inaugurazione in diretta televisiva. L’evento si aprirà mostrando la targa esterna, ... Leggi su sportface (Di mercoledì 21 luglio 2021) Si svolgerà senzal’inaugurazioneDiego Armandodi. Lo riporta LaPresse. L’intitolazione al Pibe de Oro di quello che era loSan Paolo è in programma giovedì 29 luglio. Da quanto trapela dal Comune, sarebbero numerose le difficoltà nell’organizzare l’evento, molto sentito in città, viste le restrizioni anti-Covid in vigore, da qui la decisione di far intervenire solamente la stampa. Iperò, molto probabilmente, potranno seguire l’inaugurazione in diretta televisiva. L’evento si aprirà mostrando la targa esterna, ...

Ultime Notizie dalla rete : Napoli niente Salvate il soldato Hysaj partigiano a sua insaputa Una cellula dormiente della lotta marxista, insediatasi tra Empoli e Napoli per poi sbocciare ... niente lascia intendere che Hysaj desse un significato ideologico al suo karaoke . Eppure ci son cascati ...

Inaugurazione stadio Maradona è un caso: il Napoli non ne sa niente Che, a quanto pare, è stato deciso unilateralmente dal Comune, nonostante - come ricorda la Gazzetta dello Sport - esista una convenzione con il Napoli che è concessionario e dunque affittuario. Lo ...

Niente Maksimovic e Luperto: il Napoli vuole chiudere per un nuovo difensore centrale Spazio Napoli Napoli, niente tifosi all’inaugurazione dello Stadio Maradona Si svolgerà senza tifosi l’inaugurazione dello Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Lo riporta LaPresse. L’intitolazione al Pibe de Oro di quello che era lo Stadio San Paolo è in programma giovedì ...

Salvate il soldato Hysaj partigiano a sua insaputa Ha storpiato in mutande un canto della Liberazione. E gli ultras fascisti sono riusciti a farne un eroe della Resistenza ...

