Napoli | Nicolò Frustalupi nuovo allenatore della Primavera

Advertising

sscnapoli : ?? Bentornato Mister Frustalupi! ?? #ForzaNapoliSempre - vicidominus2013 : RT @sscnapoli: ?? Bentornato Mister Frustalupi! ?? #ForzaNapoliSempre - Diego31883 : RT @sscnapoli: ?? Bentornato Mister Frustalupi! ?? #ForzaNapoliSempre - Stenapoli : RT @sscnapoli: ?? Bentornato Mister Frustalupi! ?? #ForzaNapoliSempre - ilnapolionline : UFFICIALE - Nicolò Frustalupi neo allenatore del Napoli Primavera - -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Nicolò

Corriere dello Sport

Ilha emesso un cominicato sul proprio sito ufficiale per nominare il nuovo allenatore: " La SSCcomunica cheFrustalupi sarà il nuovo allenatore della Primavera per la stagione ...L'ex secondo di Mazzarri ritorno sulla panchina degli azzurri ma per le giovanili. La scorsa stagione ha allenato senza fortuna la Pistoiese Dopo otto anniFrustalupi ritrova il. L'ultima volta era il vice di Walter Mazzarri , ora torna come allenatore della Primavera. Lo scrive gianlucadimarzio.com. La scorsa stagione Frustalupi aveva ...