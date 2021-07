Napoli, agente Di Lorenzo: «Atletico Madrid? Sempre piaciuto» (Di mercoledì 21 luglio 2021) Mario Giuffredi, agente di Giovanni Di Lorenzo, ha commentato le voci sull’Atletico Madrid: le sue dichiarazioni Mario Giuffredi, agente di Giovanni Di Lorenzo, ha commentato le voci sull’Atletico Madrid. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte. «Il giocatore è Sempre piaciuto ma di trattative non c’è assolutamente nulla. Dovrebbe tornare tra il 30 luglio e l’1 agosto, per il ritiro di Castel di Sangro. Se il Napoli restasse così personalmente rimarrebbe una delle candidate allo Scudetto. ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 21 luglio 2021) Mario Giuffredi,di Giovanni Di, ha commentato le voci sull’: le sue dichiarazioni Mario Giuffredi,di Giovanni Di, ha commentato le voci sull’. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte. «Il giocatore èma di trattative non c’è assolutamente nulla. Dovrebbe tornare tra il 30 luglio e l’1 agosto, per il ritiro di Castel di Sangro. Se ilrestasse così personalmente rimarrebbe una delle candidate allo Scudetto. ...

Ultime Notizie dalla rete : Napoli agente Psg chiama Napoli per un big, i dubbi dei tifosi Stando a quanto rivela Footmercato , tra il club francese e l' agente del centrale difensivo azzurro ci sarebbe già stato un incontro esplorativo, con la trattativa che potrebbe decollare nei ...

Salernitana, parte l'assalto a Tutino: il bomber può tornare granata ... sarebbe stato raggiunto l'accordo con il Napoli per il ritorno alla Salernitana di Gennaro Tutino, ... Mentre in molti lo avevano accostato con insistenza al Parma, sotto traccia l'agente Mario ...

Napoli, agente sventa una rapina e rimane ferito: un video inchioda l'aggressore QUOTIDIANO NAZIONALE Calciomercato Lazio, prende quota la pista Callejon: i dettagli Tentativo della Lazio per riunire l'esterno e Maurizio Sarri che al Napoli fecero faville. La Fiorentina è disposta alla ...

Di Lorenzo-Atletico, arriva la smentita Giovanni Di Lorenzo non è stato contattato dall’Atletico Madrid. L’agente del terzino della Nazionale e del Napoli a Radio Marte è stato chiaro: ” Il giocatore è sempre piaciuto ma di trattative non c ...

