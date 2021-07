Napoli: 30 anni dopo una targa per il piccolo De Pandi, vittima innocente di camorra (Di mercoledì 21 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Mercoledì 28 luglio alle 10, in via Gennaro Serra, a Napoli, sarà collocata la targa che ricorderà Fabio De Pandi, vittima innocente di camorra coinvolto in uno scontro a fuoco tra clan rivali al Rione Traiano il 21 luglio del 1991. L’annuncio arriva dall’assessore alla Toponomastica Alessandra Clemente, nell’anniversario del giorno in cui il giovanissimo Fabio perse la vita. “La camorra – dice Clemente – è negazione di ogni possibile futuro, per il Paese, per la città, per noi che la subiamo e per ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 21 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Mercoledì 28 luglio alle 10, in via Gennaro Serra, a, sarà collocata lache ricorderà Fabio Dedicoinvolto in uno scontro a fuoco tra clan rivali al Rione Traiano il 21 luglio del 1991. L’annuncio arriva dall’assessore alla Toponomastica Alessandra Clemente, nell’versario del giorno in cui il giovanissimo Fabio perse la vita. “La– dice Clemente – è negazione di ogni possibile futuro, per il Paese, per la città, per noi che la subiamo e per ...

Ultime Notizie dalla rete : Napoli anni San Lorenzo da Brindisi, il predicatore intrepido che morì avvelenato ...a Brindisi e nel 1618 vi è ormai diretto quando è costretto a mutare itinerario e fermarsi a Napoli. se non avesse provveduto al bene dei propri sudditi, lo sarebbe stato entro due anni. Il 22 luglio ...

Discarica nel parco dei Camaldoli, indagato imprenditore napoletano: sequestro da 3 milioni ... tuttavia utilizzata, per anni, quale sito di illecito smaltimento dei rifiuti da costruzione e ... i finanzieri del Comando provinciale e gli agenti di Tutela ambientale della Polizia locale di Napoli ...

Preziosi: "Zappacosta al Genoa? Più facile vada al Napoli..." Corriere dello Sport Omessa bonifica del Vallone San Rocco: sequestro da 3 milioni di euro per un imprenditore L’indagato è destinatario del provvedimento di divieto di dimora nelle Regioni Campania e Abruzzo, nonché del divieto di esercitare attività d’impresa o professione e di detenere uffici direttivi ...

Caprari-Toro, sempre più folta la concorrenza sul doriano Già cercato due anni fa dal Toro, come alternativa a quel Simone Verdi che arrivò poi in granata dal Napoli, Gianluca Caprari, ventotto anni da compiere il prossimo 30 luglio, ...

