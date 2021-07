Musica | Festival Duni | Mediterraneo e dintorni fra i Sassi

(Di mercoledì 21 luglio 2021) "" è il titolo della 22/a edizione del "" - "uno dei più antichili dell'Italia meridionale e l'unico diantica in Basilicata" - in programma ...

Advertising

CatelliRossella : Nasce il Pompei Street festival - Musica - ANSA - SassiLive : 22^ EDIZIONE DEL FESTIVAL DUNI A MATERA DAL 5 SETTEMBRE AL 24 OTTOBRE 2021: SCOPRI I 15 APPUNTAMENTI TRA MUSICA BAR… - AnsaTrentinoAA : Musica: torna Bolzano Festival con finale concorso Busoni. Il via con Gustav Mahler Academy e Mahler Chamber Orches… - trasimenonline : Trasimeno Music Festival, a #Perugia il #Concerto inaugurale - TuttoH24 : Le difficoltà dello spettacolo dal vivo di convivere con le norme imposte dalla pandemia non hanno fermato la proge… -

Ultime Notizie dalla rete : Musica Festival

ANSA Nuova Europa

"Mediterraneo e dintorni" è il titolo della 22/a edizione del "Duni" - "uno dei più antichimusicali dell'Italia meridionale e l'unico diantica in Basilicata" - in programma a Matera dal 5 settembre al 24 ottobre. Il programma è stato annunciato dal direttore artistico e dal ......primo dei quattro concerti delApuliAntiqua vincitori del bando Puglia Sounds Live, in programma a Monopoli il 28 agosto (ore 20, chiostro di Palazzo San Martino) con il Collegium Pro...Sarà Paolo Fresu l’artista che quest’anno rappresenterà l’Italia al Bohemia Jazz Fest 2021 di Brno, il prossimo lunedì 26 luglio. Il concerto, organizzato in collaborazione con l’Istituto Italiano di ...Dal 27 al 30 luglio, spicca A Sud di Bella Ciao, formazione all-star del folk italiano. Verranno premiate Fausta Vetere (Premio alla Carriera) e Laura Parodi (Premio alla Realtà Culturale) ...